Авиакомпания «Россия» обнаружила сразу несколько своих «Суперджетов» с проколотыми колесами шасси. По информации пресс-службы компании, пока причина этого не установлена.
Самолеты «России» прилетели в Шереметьево с проколотыми шасси
Комментарии
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СЗ
Сергей Захаров
Если найдете кто это сделал наказать и нехило или мы потеряем репутацию инаш народ будет напуган этим мы много потеряем если ненакежем этих ублюдков
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14 час.
МБ
Марина Биченова
Где записи с камер видеонаблюдения? Это теракт и наказание должно быть такое, чтобы мало не показалось.
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11 час.
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