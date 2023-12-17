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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник ЦСКА Роша готов перейти в «Трабзонспор». Трансфер оценивается в 5 млн евро (Haber61)

Защитник ЦСКА Роша готов перейти в «Трабзонспор». Трансфер оценивается в 5 млн евро (Haber61)

По информации Haber61, бразилец дал согласие на переход в турецкий клуб. Главный тренер «Трабзонспора» Абдулла Авджи одобрил трансфер Роши, и в ближайшее время представители клуба начнут переговоры с агентами игрока.

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