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Хави о Роберто после 1+1 с «Кадисом»: «Критика Серджи – одна из самых несправедливых вещей, что я видел»

Хави похвалил Серджи Роберто и заявил, что не понимает, почему его критикуют. Во вчерашней игре 22-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Кадисом» (2:0) испанец забил победный гол и сделал результативную передачу на Роберта Левандовского.

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