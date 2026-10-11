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Ивановские новости

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Отменён режим беспилотной опасности в Ивановской области

Отменён режим беспилотной опасности в Ивановской области

Режим опасности из-за беспилотников в Ивановской области действовал почти пять часов, с 2:48 до 7:18 утра, атак на регион не зафиксировано.

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