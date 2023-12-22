Insomniac Games отправляет уведомления DMCA через интернет-провайдеров тем, кто скач...

Insomniac Games отправляет уведомления DMCA через интернет-провайдеров тем, кто скачал сборку Marvel's WolverineКак оказалось, американским пользователям не стоит скачивать и играть в раннюю сборку Wolverine, которая сейчас находится в свободном доступе.
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