День пожилого человека - стихи и мудрые цитаты

Праздник «Международный день пожилых людей» отмечается ежегодно 1 октября во всем мире. И если каждый вспомнит и поздравит сегодня не только своих близких – родителей, родственников, но и пожилых соседей, знакомых, бывших коллег, односельчан, то хотя бы в этот день одиноких стариков станет намного меньше, а счастливых - больше.