Русская весна
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Русская весна

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  • Александр Юткин
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Осторожно — россиян атакуют SMS-бомберы

Осторожно — россиян атакуют SMS-бомберы

В России участились атаки с использованием технологии SMS-бомбинга. Потенциальной жертве приходит несколько сотен SMS-сообщений, после чего с ней связывается злоумышленник и предлагает «защититься» от спам-атаки, рассказали «Известиям» в Фонде поддержки пострадавших от преступлений (ФПП).

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