В России участились атаки с использованием технологии SMS-бомбинга. Потенциальной жертве приходит несколько сотен SMS-сообщений, после чего с ней связывается злоумышленник и предлагает «защититься» от спам-атаки, рассказали «Известиям» в Фонде поддержки пострадавших от преступлений (ФПП).