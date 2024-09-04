В России участились атаки с использованием технологии SMS-бомбинга. Потенциальной жертве приходит несколько сотен SMS-сообщений, после чего с ней связывается злоумышленник и предлагает «защититься» от спам-атаки, рассказали «Известиям» в Фонде поддержки пострадавших от преступлений (ФПП).
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