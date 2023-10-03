Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 420 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ляшенко
    Падаль,под ником "t.me/RVVoenkor t.me/RVvoenkor/54090,пиши грамотно, если "наступают" то кто то отступает,а если атак...Враг наступает у ...
  • Александр Ляшенко
    Падаль,под ником "t.me/RVVoenkor t.me/RVvoenkor/54090,пиши грамотно, если "наступают" то кто то отступает,а если атак...Враг наступает у ...
  • Павел Смирнов
    Ну наконец-то!«Всё готово»: в С...

США наложили первый в истории штраф за космический мусор на орбите

США наложили первый в истории штраф за космический мусор на орбите

США наложили первый в истории планеты Земля штраф за космический мусор на орбите. Компанию спутникового телевидения Dish Network оштрафовали на 150 000 долларов — за неспособность избавиться от одного из своих старых нерабочих спутников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх