США наложили первый в истории штраф за космический мусор на орбите

США наложили первый в истории планеты Земля штраф за космический мусор на орбите. Компанию спутникового телевидения Dish Network оштрафовали на 150 000 долларов — за неспособность избавиться от одного из своих старых нерабочих спутников.
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