Постпред в Вене Ульянов: России нужно создать свой аналог соцсети Х

Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил РИА Новости, что России нужно создать свою платформу, аналогичную социальной сети X (бывшая Twitter), для вещания на внутреннюю и внешнюю аудитории.
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