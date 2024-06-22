Врио министра Пивкин рассказал, что в СИЗО его научили входить в хату

Временно исполняющий обязанности министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, арестованный по делу превышении полномочий, признался, что после ночи в СИЗО «проснулся другим человеком».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии