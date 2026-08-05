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В роддоме Сергиева Посада появилось новое медицинское оборудование

В роддоме Сергиева Посада появилось новое медицинское оборудование

В родильном доме Сергиево-Посадской больницы произошло техническое переоснащение благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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