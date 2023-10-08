Мошенники научились обманывать россиян с помощью номера телефона

Телефонные мошенники придумали новую схему с использованием номера телефона. Жертве звонят якобы представители операторов сотовой связи и предлагают «продлить истекающий договор на номер телефона», рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с «Праймом».
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