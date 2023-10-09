Украинская элитка заныла об усталости от войны и грядущей катастрофе

Как украинская армия, испытывая острую нехватку дальнобойного вооружения, будет выбивать живую силу российской армии, которая таким вооружением располагает, да ещё темпами более быстрыми, чем российские подразделения успевают пополняться, Арестович не объясняет.
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