Министр обороны Словакии опроверг заявления о возможном развёртывании базы НАТО в стране

В Словакии не будет построена военная база Североатлантического альянса. Об этом заявил словацкий министр обороны Роберт Калиняк, комментируя распространившуюся в медийном пространстве информацию соответствующего содержания.
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