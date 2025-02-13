Константин Бондаренко: Трамп и Путин могут проигнорировать мнение Зеленского

Какова истинная цель переговоров между США и Россией? Почему Европа теряет свою субъектность на мировой арене? Какова роль Украины в международных переговорах? Константин Бондаренко, известный аналитик, ответил на вопросы зрителей, читателей и журналиста Василия Апасова.
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