Константин Бондаренко: Трамп и Путин могут проигнорировать мнение Зеленского

Какова истинная цель переговоров между США и Россией? Почему Европа теряет свою субъектность на мировой арене? Какова роль Украины в международных переговорах? Константин Бондаренко, известный аналитик, ответил на вопросы зрителей, читателей и журналиста Василия Апасова.