Шварцман: еда в школах должна соответствовать требованиям к детскому питанию

Роспотребнадзор разработал санитарно-эпидемиологические нормы Заместитель главы Минпросвещения России Ирина Шварцман, комментируя РИА Новости выбор продуктов для школьных буфетов, сообщила, что еда в образовательных учреждениях должна соответствовать всем требованиям, законодательно установленным к детскому питанию.
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