Враг мечтает вывести русский тыл из «зоны комфорта»

Александр Чумак

МЫ, РУССКИЕ, строим свой МИР САМИ СВОИМИ РУКАМИ И УМОМ МЫСЛЕЙ СВОИХ!. ЕСЛИ КТО-ТО ИЗВНЕ СТАРАЕТСЯ НАМ ПОМЕШАТЬ, то сначала мы его пытаемся переубедить в неправильности подхода к жизни своей, НО, если НАМ это не удается, то "запущенный жизненный бумеранг" "ИХ" усмирит САМ при помощи РОССИЙСКОГО КУЛАКА В ЛОБ и отборного матершинного слова в уме для самоуспокоения,!!!👍🤔❤️💯👌😠😎.