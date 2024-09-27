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Враг мечтает вывести русский тыл из «зоны комфорта»

Враг мечтает вывести русский тыл из «зоны комфорта»

И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.

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Комментарии
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Александр Чумак
МЫ,   РУССКИЕ, строим свой МИР САМИ СВОИМИ РУКАМИ И УМОМ МЫСЛЕЙ СВОИХ!. ЕСЛИ КТО-ТО ИЗВНЕ СТАРАЕТСЯ НАМ ПОМЕШАТЬ, то сначала мы его пытаемся переубедить в неправильности подхода к жизни своей, НО, если НАМ это не удается, то &quot;запущенный жизненный бумеранг&quot; &quot;ИХ&quot; усмирит САМ при помощи РОССИЙСКОГО КУЛАКА В ЛОБ и отборного матершинного слова в уме для самоуспокоения,!!!👍🤔❤️💯👌😠😎.
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