И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.
Враг мечтает вывести русский тыл из «зоны комфорта»
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Александр Чумак
МЫ, РУССКИЕ, строим свой МИР САМИ СВОИМИ РУКАМИ И УМОМ МЫСЛЕЙ СВОИХ!. ЕСЛИ КТО-ТО ИЗВНЕ СТАРАЕТСЯ НАМ ПОМЕШАТЬ, то сначала мы его пытаемся переубедить в неправильности подхода к жизни своей, НО, если НАМ это не удается, то "запущенный жизненный бумеранг" "ИХ" усмирит САМ при помощи РОССИЙСКОГО КУЛАКА В ЛОБ и отборного матершинного слова в уме для самоуспокоения,!!!👍🤔❤️💯👌😠😎.
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