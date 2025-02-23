В НАТО рассказали о ключевом уроке конфликта на Украине

Конфликт на Украине привел к переосмыслению методов ведения боевых действий, в частности, подчеркнул важность создания и производства большого объема недорогого одноразового вооружения, включая беспилотные летательные аппараты.
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