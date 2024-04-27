Источник: тен Хаг будет уволен из «МЮ» по завершении сезона

Эрик тен Хаг потеряет свой пост по окончании сезона. Британский обозреватель и инсайдер Низар Кинселла сообщает, что руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение расстаться с главным тренером команды Эриком тен Хагом по завершении сезона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии