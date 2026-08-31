Немецкий автомеханик проехал 9200 км по России на BMW X5 и оценил состояние дорог

Немецкий автомеханик Клаус Мюллер совершил путешествие на автомобиле BMW X5 из Мюнхена во Владивосток, преодолев около 9200 километров за 21 день.
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