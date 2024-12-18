Неизвестный объект упал на Луну: яркую вспышку было видно с Земли

Астроном из Японии наблюдал за спутником Земли, когда ее поверхность осветила яркая вспышка света. Японский астроном запечатлел, как в Луну врезался неизвестный объект, который мог быть одним из метеоров потока Геминид, пишет IFLScience.
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