Раннее прохождение реабилитации улучшает исходы при сотрясении мозга

Людям с сохраняющимися симптомами сотрясения мозга следует как можно скорее обратиться за направлением на физиотерапию, согласно новому исследованию, проведенному Университетом здоровья и науки штата Орегон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии