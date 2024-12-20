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Раннее прохождение реабилитации улучшает исходы при сотрясении мозга

Людям с сохраняющимися симптомами сотрясения мозга следует как можно скорее обратиться за направлением на физиотерапию, согласно новому исследованию, проведенному Университетом здоровья и науки штата Орегон.

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