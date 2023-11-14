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В Госдепе прокомментировали потребности Украины и Израиля в оружии

В Госдепе прокомментировали потребности Украины и Израиля в оружии

Госдеп: Украине и Израилю нужно одинаковое оружие, но конкуренции между ними нет Данила Титоренко Alex Brandon/AP Украине и Израилю нужно одинаковое оружие и боеприпасы к нему, но конкуренции между странами нет.

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