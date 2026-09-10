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Царьград

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Губерниев предложил Родри на «Золотой мяч» 2026 года

Губерниев предложил Родри на «Золотой мяч» 2026 года

Дмитрий Губерниев отметил Родри как кандидата на «Золотой мяч» 2026 года, подчеркнув его значимость в современном футболе.

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