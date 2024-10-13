Снегопады и морозы: синоптики удивили прогнозом до конца следующей недели – такого точно не ожидали многие Ольга БезродняяСиноптики прогнозируют сложную погодную обстановку: в ближайшие дни ожидаются сильные снегопады и морозы.
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