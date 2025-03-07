SНОТ: в Таиланде стриптизера из РФ парализовало на улице из-за инсульта

В Таиланде россиянина парализовало по пути в фитнес-центр. Об этом сообщает Life со ссылкой на SНОТ. Инцидент произошел в Паттайе, куда мужчина приехал на заработки и планировал устроиться фитнес-тренером или стриптизером.
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