Бывшее поместье Трампа сменило владельца

Бывшее поместье кандидата в президенты США Дональда Трампа в Коннектикуте сменило хозяина. Объект обошелся новому владельцу в рекордные 31,5 миллиона долларов (3,1 миллиарда рублей), пишет Wall Strret Journal (WSJ).
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