Дмитрий Артюхов удвоит выплаты сотрудникам Росгвардии с 1 октября

С 1 октября 2026 года в ЯНАО удвоят выплаты сотрудникам Росгвардии и линейной полиции до 30 тысяч рублей.
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