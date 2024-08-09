WP: Киев просит Вашингтон разрешить применять ракеты ATACMS по авиабазам в РФ

Global Look Press/Defense Ministry/Keystone Press Agency Украина просит США дать разрешение наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS по авиабазам, расположенным на российской территории, в связи с нападением на Курскую область.
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