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RT Russia

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Мишустин: ВВП России за семь месяцев 2026 года вырос на 0,6%

Мишустин: ВВП России за семь месяцев 2026 года вырос на 0,6%

Российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что ВВП России вырос на 0,6% за январь — июль текущего года.

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