SHOT: Водителем, который устроил заезд с Дедом Морозом на ёлке, оказался автоблогер Водителем «ауди», который прокатил Деда Мороза верхом на ёлке по центру Челябинска, оказался местный автоблогер с 10 тысячами подписчиков в соцсетях.