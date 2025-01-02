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SHOT: Водителем, который устроил заезд с Дедом Морозом на ёлке, оказался автоблогер

SHOT: Водителем, который устроил заезд с Дедом Морозом на ёлке, оказался автоблогер Водителем «ауди», который прокатил Деда Мороза верхом на ёлке по центру Челябинска, оказался местный автоблогер с 10 тысячами подписчиков в соцсетях.

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