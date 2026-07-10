Волна жары из Европы накроет Турцию: какая погода ждет туристов в Анталье, Измире и Аланье

Во второй половине июля в курортных регионах Турции может установиться аномально жаркая погода. Температура воздуха в ряде районов страны превысит климатическую норму, сообщил турецкий метеоролог Ихсан Юртташ.
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