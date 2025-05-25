Белорусский вариант: Кремль будет решать миграционную проблему по примеру Лукашенко

Александр Лагуткин Мне не нужно оценивать чью-то информацию. Для меня есть официальные заявления о данных статистики роста преступлений, совершаемых и мигрантами, и уже купившими российские паспорта. Сюда не входит статистика по преступности детей мигрантов. Более того, моя одинокая соседка по подъезду, имела неосторожность "приютить" двух таких бабуинов. Даже дала им под клятвенные заверения в долг триста тысяч , которые они должны были вернуть по окончании работ осенью. Когда пришло время и она им напомнила о долге, то они её убили, расчленили и в пакетах вынесли в мусорные контейнеры в нашем дворе. Вот такая "дружба народов" в вашем варианте. Ей также как и вам нравились эти ваххабиты. Они по три раза на ковриках стояли и молились. Но Аллах не помешал им убить человека, которая их посчитала за людей, помогла и по-бабьи поддержала. Хорошо ещё их успели задержать в аэропорту перед вылетом в Душанбе. И теперь намаз они делают в тюрьме. А ситуацию в России раскачивают именно эти орды совершенно чуждых россиянам по менталитету и образу жизни потенциальных боевиков ИГИЛ. Их боевики слаживаются в закрытых бойцовских клубах. В радикальных исламистских центрах им внушают, что это их земля. Уже были попытки введения шариатских патрулей, когда избивали девушек за спортивную одежду и срезали скальп у подростка, цвет волос которого не понравился приезжим бабуинам.

АЛ Александр Лагуткин Вот цифры официальной информации от СК за прошлый год: "По данным СКР, за 2024 год число «преступных посягательств» со стороны трудовых мигрантов возросло с 5868 до 9708, а преступлений приезжих, получивших гражданство менее десяти лет назад,— с 7 тыс. до 11 тыс. При этом количество тяжких деяний возросло на 12%. С начала года было совершено 73 преступления экстремистской направленности, что на 14 больше, чем годом ранее. В СКР считают, что приезжие часто оправдывают эти действия «религиозными воззрениями»." Напомню, это за прошлый год. В этом цифра роста уже 15%. Надеюсь, что вы живете за забором на Рублевке под охраной, а не в каких-нибудь Котельниках и эти цифры вас не так волнуют, как остальных россиян.