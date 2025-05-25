Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Белорусский вариант: Кремль будет решать миграционную проблему по примеру Лукашенко

Белорусский вариант: Кремль будет решать миграционную проблему по примеру Лукашенко

  Иначе как объяснить сенсационные майские выступления Аксенова и Бастрыкина Напомним политический хит середины мая.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
Мне не нужно оценивать чью-то информацию.  Для меня есть официальные заявления о данных статистики роста преступлений, совершаемых и мигрантами, и уже купившими российские паспорта. Сюда не входит статистика по преступности детей мигрантов. Более того, моя одинокая соседка по подъезду,  имела неосторожность &quot;приютить&quot; двух таких бабуинов. Даже дала им под клятвенные заверения в долг триста тысяч , которые они должны были вернуть по окончании работ осенью.  Когда пришло время и она им напомнила о долге, то они её убили, расчленили и в пакетах вынесли в мусорные контейнеры в нашем дворе.  Вот такая &quot;дружба народов&quot; в вашем варианте. Ей также как и вам нравились эти ваххабиты. Они по три раза на ковриках стояли и молились. Но Аллах не помешал им убить человека, которая их посчитала за людей, помогла и по-бабьи поддержала.  Хорошо ещё их успели задержать в аэропорту перед вылетом в Душанбе. И теперь намаз они  делают в тюрьме.  А ситуацию в России раскачивают именно эти орды совершенно чуждых россиянам по менталитету и образу жизни потенциальных боевиков ИГИЛ.  Их боевики слаживаются в закрытых бойцовских клубах.  В радикальных исламистских центрах им внушают, что это их земля.  Уже были попытки введения шариатских патрулей, когда избивали девушек за спортивную одежду и срезали скальп у подростка, цвет волос которого не понравился приезжим бабуинам.
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1 час.
АЛ
Александр Лагуткин
Вот цифры официальной информации от СК за прошлый год: &quot;По данным СКР, за 2024 год число «преступных посягательств» со стороны трудовых мигрантов возросло с 5868 до 9708, а преступлений приезжих, получивших гражданство менее десяти лет назад,— с 7 тыс. до 11 тыс. При этом количество тяжких деяний возросло на 12%. С начала года было совершено 73 преступления экстремистской направленности, что на 14 больше, чем годом ранее. В СКР считают, что приезжие часто оправдывают эти действия «религиозными воззрениями».&quot;   Напомню, это за прошлый год. В этом цифра роста уже 15%.  Надеюсь, что вы живете за забором на Рублевке под охраной, а не  в каких-нибудь Котельниках и эти цифры вас не так  волнуют, как остальных россиян.
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50 мин.
Людмила Фирстова
Александр, я русская и поэтому ваше обращение ко мне &quot;мадам&quot; неуместно! Это во-первых, во-вторых, с интеллектом у меня нет проблем, чего нельзя сказать о вас, ведь только крайне неуверенный в себе   человек переходит на агрессию в общении, что вы и сделали в мой адрес. Вы не являетесь истиной в первой инстанции, анализировать изученную,а вернее прочитанную информацию не способны, только транслировать скопированное, что излишне, так как я сама всё это изучила. А то, что вы копируете всё, что видите и здесь размещаете, помогает врагам раздувать проблему, кстати, которую уже решают в рамках закона. Ну и судя по тому, что вы не боитесь быть привлечены к ответственности по УК РФ за дискредитацию и клевету на Правительства РФ, говорит о том, что вы не из России. Сами уйдёте с сайта или помочь? Нам провокаторы и враги не нужны, вам тут не место
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45 мин.
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