Патрушев заявил о растущей роли морской силы в мировой политике

Контроль над стратегическими морскими коммуникациями превращается в ключевой инструмент давления и сдерживания, перекрытие одной из них способно обрушить глобальные цепочки поставок, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
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