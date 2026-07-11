Патрушев заявил о растущей роли морской силы в мировой политике

Новости внутренней и внешней политики в России

Контроль над стратегическими морскими коммуникациями превращается в ключевой инструмент давления и сдерживания, перекрытие одной из них способно обрушить глобальные цепочки поставок, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.