Батька удвоил налоги с богатых, напомнив о событиях Великого Октября

Ноль мигрантов, либералы в специально отведенных местах и только по выходным. Что еще можно перенять у Белоруссии? Сергей Аксенов На фото: президент Белоруссии Лукашенко (Фото: БелТА/ТАСС) Новый план интеграции на предстоящие три года готовятся утвердить Россия и Белоруссия.
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