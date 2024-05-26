Американские конгрессмены посетят Тайвань

Делегация Конгресса США во главе с председателем комитета палаты представителей по иностранным делам Майклом Макколом посетит Тайвань с 26 по 30 мая, несмотря на протест Китая, пишет ТАСС со ссылкой на американский институт на Тайване.
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