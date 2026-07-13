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Моуринью показал свой трофейный кабинет. В коллекции Жозе – бутсы Марадоны и футболка Роналду из дебютного сезона в «Спортинге»

Главный тренер « Реала » Жозе Моуринью показал свой кабинет с трофеями и ценными сувенирами. 63-летний португалец провел экскурсию для съемочной группы Netflix в рамках документального фильма о его карьере.

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