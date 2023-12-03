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В Ставропольском крае леопард напал на хозяина и сбежал

В Ставропольском крае леопард напал на хозяина и сбежал

В станице Незлобной Ставропольского края леопард напал на своего хозяина и сбежал. Правоохранительные органы приступили к поискам дикой кошки, о чем в воскресенье, 3 декабря, рассказал источник «Известий».

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