В Ставропольском крае леопард напал на хозяина и сбежал

В станице Незлобной Ставропольского края леопард напал на своего хозяина и сбежал. Правоохранительные органы приступили к поискам дикой кошки, о чем в воскресенье, 3 декабря, рассказал источник «Известий».
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