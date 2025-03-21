Направлено в суд уголовное дело в отношении бывших начальника вещевого управления Минобороны России и генерального директора АО «Княгининская швейная фабрика»

Главным военным следственным управлением СК России собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика в получении взятки в крупном размере (пп.
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