Анатолий Тимощук назвал трех лучших игроков минувшего сезона РПЛ

В его списке только один представитель «Зенита» Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев, хавбек Алексей Батраков из «Локомотива» и Вендел из «Зенита» были лучшими футболистами в прошедшем сезоне Российской премьер-лиги.
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