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FinFax - Новости банков и вкладов

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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

Арбитражные суды взыскали более 750 тысяч долларов с Mastercard

Арбитражные суды взыскали более 750 тысяч долларов с Mastercard

Арбитражные суды двух инстанций обязали бельгийскую компанию Mastercard Europe SA, являющуюся оператором международной платежной системы Mastercard, выплатить около 751 тысячи долларов (примерно 60 миллионов рублей по текущему курсу) в счет долга по обеспечительному платежу бывшего российского банка "Новый символ", который признан банкротом.

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