Топливный кризис: спекулянты, богатые и возможности налоговой

Топливный кризис: спекулянты, богатые и возможности налоговойТопливный кризис в разной степени наблюдают многие: для одного это топливная карта работодателя и крупнейшей нефтяной компании с приоритетной заправкой по докризисному 71 рублю за литр 95-го, для другого — 15 минут очереди на второй крупнейшей нефтяной компании ночью по 74 рубля, для третьего — 2 часа днём и 85 рублей на крупной независимой АЗС, для четвёртого — без очереди по 140 руб.