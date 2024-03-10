Юрий Кот Ещё в октябре 2023 года студент Олег Тарасов, который живет в общежитии МГУ на Ленинском проспекте, купил себе новый роутер.
Никулинский суд Москвы арестовал на 10 суток студента МГУ за нацистский лозунг
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
виталий панов
Интересно,в компетенцию суда входит вынести решение,или ходатайство на отчисление,и соответственно снятие брони на время учёбы,а так же под конвоем доставить в военкомат-медкомиссия,и в перёд на исправление в штурмовой батальон! Только так надо лечить и поступать с такими упырями!
Ответить
13 час.
Аркадий Цыганов
Для каждого в России только жёсткая борьба с нацизмом.
Ответить
5 час.
Нина Плотникова
Интересно каким образом10 дневное бездельное пребывание под арестом изменит взгляды этого студента и его друзей? Понятно же, что никаким. То есть на самом деле никакая борьбы за умы молодежи Не ведется.
Ответить
48 мин.
Свежие комментарии