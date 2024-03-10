Медвежий угол
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Медвежий угол

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Никулинский суд Москвы арестовал на 10 суток студента МГУ за нацистский лозунг

Никулинский суд Москвы арестовал на 10 суток студента МГУ за нацистский лозунг

Юрий Кот Ещё в октябре 2023 года студент Олег Тарасов, который живет в общежитии МГУ на Ленинском проспекте, купил себе новый роутер.

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Комментарии
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виталий панов
Интересно,в компетенцию суда входит вынести решение,или ходатайство на отчисление,и соответственно снятие брони на время учёбы,а так же под конвоем доставить в военкомат-медкомиссия,и в перёд на исправление в штурмовой батальон! Только так надо лечить и поступать с такими упырями!
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13 час.
Аркадий Цыганов
Для каждого в России только жёсткая борьба с нацизмом.
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5 час.
Нина Плотникова
Интересно каким образом10 дневное бездельное пребывание под арестом изменит взгляды этого студента и его друзей? Понятно же,  что никаким. То есть на самом деле никакая борьбы за умы молодежи Не ведется.
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48 мин.

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