Никулинский суд Москвы арестовал на 10 суток студента МГУ за нацистский лозунг

виталий панов Интересно,в компетенцию суда входит вынести решение,или ходатайство на отчисление,и соответственно снятие брони на время учёбы,а так же под конвоем доставить в военкомат-медкомиссия,и в перёд на исправление в штурмовой батальон! Только так надо лечить и поступать с такими упырями!

Аркадий Цыганов Для каждого в России только жёсткая борьба с нацизмом.