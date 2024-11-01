Психолог Валуева: сталкеру нельзя давать надежду, выражая какие-либо эмоции

Навязчивое преследование или сталкинг представляет собой интенсивное вмешательство в личные дела другого человека, несмотря на очевидное отсутствие интереса с его стороны, о чём в беседе с «360» рассказала психолог Анастасия Валуева.
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