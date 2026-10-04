Лидирует действующий президент Лула на выборах в Бразилии перед первым туром

По результатам нескольких опросов, проведенных в преддверии первого тура выборов президента Бразилии 4 октября, действующий глава государства Луис Инасио Лула да Силва имеет небольшое преимущество над сенатором Флавио Болсонару, сыном бывшего президента Жаира Болсонару.
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