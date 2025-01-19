Юрист Миронов: с 1 марта для регистрации авто не потребуется полис ОСАГО

Регистрация машин в ГИБДД ускорится благодаря новым правилам, которые вступят в силу 1 марта. Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов сообщил об этом агентству «Прайм».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии