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В России обвинили Запад в беспринципной страусиной позиции из-за атак ВСУ на АЭС

В России обвинили Запад в беспринципной страусиной позиции из-за атак ВСУ на АЭС

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совбеза международной организации назвал обстрелы Курской атомной электростанции (АЭС) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) верхом безрассудства.

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