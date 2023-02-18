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Сергей Давыдов: «Гордеева будет учить тройной аксель. Мы его уже учили, сейчас будет больше времени»

Тренер Сергей Давыдов сообщил, что фигуристка Мария Гордеева будет работать над тройным акселем. На первенстве России среди юниоров Гордеева заняла третье место.

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