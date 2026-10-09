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Совет по дому

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Заливаю обжаренный минтай маринадом из кетчупа и уксуса: пошаговый рецепт нежной рыбы по-домашнему

Заливаю обжаренный минтай маринадом из кетчупа и уксуса: пошаговый рецепт нежной рыбы по-домашнему

Расскажу про простой способ приготовления вкусной рыбы для всей семьи без лишних хлопот и запекания. Нежное филе после обжарки маринуется с луком, что делает его сочным.

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