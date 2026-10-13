«Галатасарай» близок к подписанию экс-разыгрывающего «Денвера» Кей Джей Симпсона

«Галатасарай» близок к подписанию 24-летнего разыгрывающего Кей Джей Симпсона , сообщает Eurohoops. Американец недавно был отчислен «Денвером» и впервые в карьере продолжит играть за пределами США.
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